İstanbul merkezli 12 ilde 1 tonluk narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan organizasyonlar ve suç örgütlerine karşı geniş çaplı bir çalışma yürüttü. 1–27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Denizli, Kütahya, Bitlis, Aksaray, Kocaeli, Bolu, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.





1 TON 163 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 625 kilo 940 gram metamfetamin, 273 kilo 38 gram skunk, 146 kilo 800 gram AM-2201, 117 kilo 300 gram pregabalin, 21 bin 735 sentetik ecza, 249 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyon genelinde toplamda 1 ton 163 kilo uyuşturucu madde, 21 bin 735 adet sentetik ecza ve 249 kilo kimyasal katkı maddesi emniyet tarafından imha edildi.



11,5 TON UYUŞTURUCU YAPILACAK HAMMADDE ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, sürdürülen takipleri sonucu iki gün önce Zeytinburnu'nda düzenlenen ek operasyonda, işlendiğinde yaklaşık 11 ton 500 kilo uyuşturucu maddeye dönüştürülebileceği değerlendirilen 115 kilo 500 gram AM-2201hammaddesi yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.





133 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlar bünyesinde toplam 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 133'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 6 şüpheli hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.





TAVRIMIZ NET GENÇLİĞİMİZİ VE GELECEĞİM,Zİ ÇALDIRMAYACAĞIZ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesinde kurulan sergiyi gezen İl Emniyet Müdürü Selamı Yıldız şunları söyledi, "Söz verdiğimiz gibi, uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Elebaşından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz. Tavrımız nettir: Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız."