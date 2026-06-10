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Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:02

İstanbul merkezli 15 ilde operasyon! Ekspertiz raporlarıyla kredi dolandırıcılığı: 27 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde, ağır hasarlı ve kazalı araçların sahte ekspertiz raporlarıyla sağlam gösterilerek kredi kullandırıldığı iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
İstanbul merkezli 15 ilde operasyon! Ekspertiz raporlarıyla kredi dolandırıcılığı: 27 gözaltı
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İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Örgütlü kredi dolandırıcılığı' suçuna ilişkin çalışma başlattı.

KREDİ KARTI OYUNU DEŞİFRE OLDU

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin, kazalı ve hasarlı araçların temini, kredi işlemlerinde kullanılacak kişilerin belirlenmesi ve ekspertiz süreçlerinin yürütülmesinde görev paylaşımı yaptığı tespit edildi. Elde edilen belge ve bulgular incelendiğinde, organize şekilde hareket eden şüphelilerin usulsüz ekspertiz raporları düzenleyerek kullanılan kredilerin geri ödenmemesi yoluyla aracı kurumu zarara uğrattıkları belirlendi.

SAHTE RAPORLAR ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde; ağır hasarlı, deprem nedeniyle zarar görmüş ve trafik kazalarına karışmış bazı araçların, bağlantılı ekspertiz firmalarınca düzenlenen gerçeğe aykırı raporlarla hasarsız veya sağlam durumda gösterildiği ortaya çıktı. Araçlar arasında daha önce basına yansıyan bazı araçların da bulunduğu öğrenildi.

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27 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Muğla, Adana, Aksaray, İzmir, Ankara ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında ekspertiz bayi yetkililerinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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