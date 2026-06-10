İstanbul merkezli 15 ilde operasyon! Ekspertiz raporlarıyla kredi dolandırıcılığı: 27 gözaltı

SAHTE RAPORLAR ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde; ağır hasarlı, deprem nedeniyle zarar görmüş ve trafik kazalarına karışmış bazı araçların, bağlantılı ekspertiz firmalarınca düzenlenen gerçeğe aykırı raporlarla hasarsız veya sağlam durumda gösterildiği ortaya çıktı. Araçlar arasında daha önce basına yansıyan bazı araçların da bulunduğu öğrenildi.