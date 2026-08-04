İstanbul merkezli 16 ilde vatandaşlık operasyonu: Devlete 51,6 milyon dolarlık zarar vermeye çalıştılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması süreçlerinde usulsüzlük yapan bir şebekeyi çökertti. Gayrimenkul satışlarının muvazaalı (danışıklı) olduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan çalışma, devasa boyuttaki vatandaşlık vurgununu gözler önüne serdi.

SAHTE RAPORLAR VATANDAŞLIK PAZARLADILAR

Tapu Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen evraklar, bilirkişi raporları ve MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda şebekenin yöntemi deşifre edildi. Şüphelilerin, Türk vatandaşlığı kazanılması için yasal olarak gerekli olan dövizi ülkeye sokmadan, aracı şirket veya satıcının kendi parasıyla sahte alım-satım trafiği oluşturduğu belirlendi.

DEVLETİ 51 MİLYON DOLAR ZARARA UĞRATTILAR

Vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklu kişiler üzerinden kazanç temin eden organizasyonun, gerçeğe aykırı ve yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlettirerek devleti zarara uğratıldığı tespit edildi. Yapılan usulsüz faaliyetler neticesinde 687 yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşlığı kazandığı, bu satışlar sebebiyle Türkiye'ye girmesi gereken 51 milyon 600 bin dolarlık dövizin ise girişinin sağlanmadığı anlaşıldı.

16 İLDE 72 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Söz konusu organizasyonu sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 4 Ağustos tarihinde düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 16 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şebekeye ait 7 şirkete el konularak kayyum atanırken; bin 45 gayrimenkul, Bodrum'da bulunan 1 otel, 15 motorlu araç, 1 yat ve 10 banka hesabına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri emniyette devam ediyor.