Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli 3 ilde dev yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
Giriş Tarihi: 27.04.2026 09:01 Son Güncelleme: 27.04.2026 09:02

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dev yasa dışı bahis operasyonunda, 123 milyon liralık devasa para trafiği deşifre edildi! Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı bahis suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda; şüpheli kişilerin, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen paraların finansal dolaşımını sağlamak amacıyla ATM'ler üzerinden nakit çekim işlemleri gerçekleştirerek bu paraların transferine aracılık ettiklerine yönelik bilgi edinildi. Şüphelilerin, Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM'lerden düzenli para çekimi yaptıkları, vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ederek, telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca, banka hesaplarında toplam 123 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Suç örgütüne yönelik olarak, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla, İstanbul merkezli, Kocaeli ve Hakkari illerini de kapsayan toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

