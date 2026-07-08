İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: Göçmen kaçakçılarının 784 milyon liralık para ağı çökertildi!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu, göçmen kaçakçılarının finans ağını deşifre etti. Yasal olmayan yollarla yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye giriş-çıkışlarını organize eden ve burada barınmalarını sağlayan şebekenin mali hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan teknik incelemelerde, şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri 784 milyon 709 bin 120 TL tutarındaki suç gelirini, kendileriyle bağlantılı iki ticari şirket aracılığıyla finansal sisteme entegre ettikleri ortaya çıktı. Şebekenin, kirli parayı yasal bir ticari faaliyet gibi göstererek organize bir kara para aklama mekanizması kurduğu belirlendi.





3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN 6 GÖZALTI

Polis ekipleri, 8 Temmuz tarihinde operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli olmak üzere Ağrı ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ve lojistik ağını yönettikleri belirlenen 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 65 bin TL, 398 bin Euro, 145 bin Dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına el konuldu. Ayrıca mahkeme kararıyla şüphelilere ait 3 araç, ev, kara para aklama trafiğinde kullanılan 1 şirket ile şüphelilerin tüm banka ve kripto para hesaplarına bloke kondu.