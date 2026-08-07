İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon! 56 adrese baskın 32 gözaltı

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekipler 4 Ağustos Salı günü İstanbul merkezli olmak üzere, Sakarya, Yalova ve Antalya'da 56 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 2'si 18 yaş altı olmak üzere toplam 32 şüpheli gözaltına alındı.