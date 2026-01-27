İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyon! 6 şüpheli tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, 'Piro' kod adlı U.Ş.'nin yönettiği suç örgütüne 17 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu yeni eylemlerin tespit edildiği ve bu nedenle kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturma sürecinde 1 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuğun daha yakalandığı, yapılan işlemler sonucunda 6 şüpheli ile suça sürüklenen çocuk hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk işlemi yapıldığı ifade edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 6 şüpheli ile suça sürüklenen çocuğun tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.