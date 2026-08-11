İstanbul merkezli 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

11 Ağustos'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin motokuryelik yaptığı, uyuşturucuyu ise yemek götürdüğü çantada taşıdığı belirlendi. Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 8 kartuş, 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör