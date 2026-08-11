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Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:47

İstanbul merkezli 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin motokuryelik yaptığı, uyuşturucuyu ise yemek götürdüğü çantada taşıdığı belirlendi.

DHA Yaşam
İstanbul merkezli 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

5 İLÇEYE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlenmesine karar verildi.

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16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

11 Ağustos'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin motokuryelik yaptığı, uyuşturucuyu ise yemek götürdüğü çantada taşıdığı belirlendi. Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 8 kartuş, 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYKOZ #ÜSKÜDAR #ÇEKMEKÖY #ESENYURT #BAHÇELİEVLER

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İstanbul merkezli 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli yakalandı
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