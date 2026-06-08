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Giriş Tarihi: 8.06.2026 08:49 Son Güncelleme: 8.06.2026 08:50

İstanbul merkezli 6 ilde banka ATM'lerine sahte dolar yatıran şebeke çökertildi: 9 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde, ATM'lerin ve para sayma makinelerine haksız kazançla elde edilen sahte 50 dolarlık banknotları sisteme yükleyen şebeke çökertildi. Şapka ve maskeyle gizlenerek ATM'lere toplam 102 bin 750 sahte dolar yatıran ve bu parayı TL olarak çekerek vurgun yapan 9 şüpheli, siber polisinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

İHA Yaşam
İstanbul merkezli 6 ilde banka ATM’lerine sahte dolar yatıran şebeke çökertildi: 9 kişi yakalandı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, piyasaya ATM ve para sayma makinesinden geçen sahte dolar süren bir şebekeyi tespit etti.

102 BİN 750 DOLARLIK VURGUN YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde şebekeye yönelik çalışma başlatan siber polisi, kentte farklı bankaların ATM'sine sahte 50 dolar banknotları yatırarak sisteme sokulduğunu saptadı. Söz konusu sahte 50 dolarlardan oluşan toplam 102 bin 750 doları ATM'ler aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, sonrasında farklı banka ATM'lerinden Türk lirası olarak çekerek vurgun yaptıkları anlaşıldı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ATM'lerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet ekipleri, tanınmamak için şapka, gözlü ve maske kullanarak para yatırdığı belirlenen şüphelileri tek tek tespit etti. Ardından bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul başta olmak üzere Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şebeke üyeleri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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İstanbul merkezli 6 ilde banka ATM'lerine sahte dolar yatıran şebeke çökertildi: 9 kişi yakalandı
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