İstanbul merkezli 6 ilde banka ATM’lerine sahte dolar yatıran şebeke çökertildi: 9 kişi yakalandı

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ATM'lerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet ekipleri, tanınmamak için şapka, gözlü ve maske kullanarak para yatırdığı belirlenen şüphelileri tek tek tespit etti. Ardından bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul başta olmak üzere Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şebeke üyeleri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör