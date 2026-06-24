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Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:11

İstanbul merkezli 6 ilde ilaç operasyonu! Sahte reçeteyle yurt dışına ilaç kaçıran 19 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde, sahte reçetelerle temin ettikleri yüksek maliyetli kronik hastalık ilaçlarını yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan ve eczacı kimliğini kullanan bir şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
İstanbul merkezli 6 ilde ilaç operasyonu! Sahte reçeteyle yurt dışına ilaç kaçıran 19 kişi yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir ilaç şebekesine ait detaylara ulaşıldı. İlaç sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin, sahte reçeteler düzenleyerek ecza depoları ve ilaç firmalarından piyasa değeri yüksek ilaçları temin ettiği belirlendi.

KRONİK HASTALIK İLAÇLARINI STOKLAMIŞLAR

Söz konusu ilaçların; kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve hipertansiyon gibi hayati önem taşıyan kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğu ve şüpheliler tarafından stoklandığı tespit edildi.

ECZACI KİMLİĞİNİ KULLANARAK YURT DIŞINA KAÇIRDILAR

Emniyetin takibi sonucu, şebekenin ilaç sevkiyatını kuryeler aracılığıyla yönettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, kendi eczacı kimlik ve yetkilerini paravan olarak kullanarak, söz konusu yüksek maliyetli ilaçları havalimanları ve çeşitli kargo firmaları üzerinden kayıt dışı bir şekilde yurt dışına kaçırdıkları belirlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, 24 Haziran günü İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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İstanbul merkezli 6 ilde ilaç operasyonu! Sahte reçeteyle yurt dışına ilaç kaçıran 19 kişi yakalandı
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