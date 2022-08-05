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Giriş Tarihi: 5.8.2022 09:44 Son Güncelleme: 5.8.2022 12:07

İstanbul merkezli 8 ilde dışı bahis operasyonu!

İstanbul merkezli sekiz ilde düzenlenen "Yasa Dışı Bahis" operasyonunda 75 kişilik bir bahis şebekesi çökertildi. Milyon dolarlık araçlara el konuldu. Araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şebekenin bazı üyelerinin bölücü terör örgütü PKK üyeliğinden kaydı olduğu iddia edildi. Şebeke üyelerinin banka hesaplarında bir milyar lira para trafiğinin tespit edildiği ifade edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İstanbul merkezli 8 ilde dışı bahis operasyonu!

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İnternet üzerinden organize bir şekilde "Yasa Dışı Bahis" oynatan ve paravan şirketler kurarak elde ettikleri haksız kazançları söz konusu şirketlere aktaran bir şebeke; İstanbul merkezli sekiz ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. 56 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin milyon dolarlık araçlarına el konuldu.

Araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ö.G. isimli kişinin liderliğini yaptığı ve sekiz aylık takiple çökertilen şebekenin bazı üyelerinin bölücü terör örgütü PKK Üyeliği'nden ve diğer terör örgütü üyeliğinden suç kayıtlarının bulunduğu iddia edildi. Ö.G. de yakalandı.

TATABO ADLI SİTE TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbarlar sayesinde "totobo" isimli bahis sitesi yasadışı faaliyet göstererek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında örgütün banka hesap hareketleri, dijital kripto hesabı vb. veriler ile ilgili Kamu/Özel Kurum ile yazılmalar yapıldığı ortaya çıktı. Uygulanan dinleme tedbiri, banka, elektronik ödeme kuruluşlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda 75 şüpheli şahıs tespit edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde dışı bahis operasyonu! | Video

56 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün İstanbul'un 17 ilçesinde ve Ankara, İzmir'in aralarında bulunduğu toplamda 7 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 56 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin arama çalışmaları devam ediyor.

PATATES HATLARI KULLANMIŞLAR

Banka hesaplarında İstanbul'dan Kuzey Makedonya'ya kadar uzanan bir milyar lira para trafiği tespit edilen şebeke üyelerinin izlerini kaybettirmek ve polislere yakalanmamak için yabancı uyruklu kişilerin adına açılmış "Patates Hat" olarak adlandırılan telefon hatlarını kullandıkları ve sürekli olarak hat değişimi yaptıkları tespit edildi. İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin İlleri'nde baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; suç gelirlerinden elde edilmiş dört lüks araç, yedi ruhsatsız tabanca, 13 mermi, yasal geçerliliği olmayan "Polis Gazetesi" kimliği, hesap kayıtlarının tutulduğu bir ajanda, 100 bin lira, üç bin 100 dolar ve bin 400 euro ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 19 firari şebeke üyesini yakalama çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul merkezli 8 ilde dışı bahis operasyonu!
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