İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 33 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten, çevrelerindeki çatışma bölgeleri ile iltisaklı olduğu belirlenen şüphelilere finansal destek sağlayan, para toplayan zanlılara yönelik 4 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. İstanbul merkezli 4 ilde toplam şüphelerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 48 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 39 kişi tutuklanma talebiyle, 9 kişi ise adli kontrol şartı talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan zanlılardan 33 şahıs tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.