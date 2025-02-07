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Giriş Tarihi: 7.2.2025 22:15 Son Güncelleme: 7.2.2025 22:17

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 33 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 33 şüpheli sevk edilsinleri hakimlikçe tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 33 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 47 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslarla birlikte örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlendi.

33 TUTUKLAMA

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren 33 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 33 tutuklama
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