Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli dev operasyon: Zehir tacirlerine 54 gözaltı!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:37

İstanbul merkezli dev operasyon: Zehir tacirlerine 54 gözaltı!

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar çeşitli türde uyuşturucu ele geçirildi, 54 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İstanbul merkezli dev operasyon: Zehir tacirlerine 54 gözaltı!
  • ABONE OL

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere karşı yeni bir operasyon başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığından alınan arama ve el koyma izninin ardından, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA 54 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, 55.74 gr Sentetik Kannabinoid, 11.74 gram metamfetamin, 9.85 gram esrar, 13.14 gram eroin, 61 galara, 3 suboxon ve 11 tane peçeteye emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 54 zanlı emniyete götürüldü.
Söz konusu şüphelilerin, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda ilerleyen süreçte adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #KOCAELİ #GÜMÜŞHANE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul merkezli dev operasyon: Zehir tacirlerine 54 gözaltı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA