İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 52 tutuklama

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefon üzerinden örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde aktif ve ihraç 93 vergi müfettişi gözaltına alınmıştı, şüphelilerden 52'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonları ve Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) üzerinden örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen, ayrıca haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair itirafçı beyanları bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde aktif görev yapan ya da ihraç edilmiş toplam 94 vergi müfettişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

52 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 94 şüpheliden 52'si tutuklanırken, 38 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 4'ünün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları nedeniyle serbest bırakılmalarına karar verildi.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz