İstanbul merkezli narkotik operasyonu: Bir ton uyuşturucu madde...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında peş peşe 10 operasyon düzenledi. 15- 30 Haziran tarihleri arasında İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, Gümüşhane ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





BİR TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 652 kilo 890 gram metamfetamin, 198 kilo 230 gram skunk, 159 kilo 650 gram eroin, 24 kilo 431 gram kokain, 9 kilo 800 gram pregabalin, 388 gram AM2201 ve 207 kilo 70 gram katkı maddesi olmak üzere toplamda 1 ton 45 kilo uyuşturucu madde. Toplamda 173 bin 9 adet uyuşturucu hap ve 2 adet otomatik tüfek ele geçirildi.





UYUŞTURUCU MADDELERİ GİZLEMEK İÇİN ÇİÇEK KARGOSU

Şüpheliler uyuşturucu maddeyi alkol şişleri içinde ve sipariş ettikleri çiçeklere içine gizleyerek İran, Çin, Almanya, Hollanda'dan getirildiği ve yurtdışında piyasaya sürülmesi hedefleniyordu. Yakalanan şüphelilerden 54'ünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adliye sevk edilen 26 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise Emniyetin İstanbul'daki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.





UYUŞTURUCUYLA SAVAŞI "TÜM INSANLIK ADINA SÜRDÜRÜYORUZ"

Sergiyi gezen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Torbacısından elebaşına kadar, bu suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atmaya kararlıyız. Değerli arkadaşlar, biz uyuşturucuya karşı amansız bir savaş yürütüyoruz. Bu savaşı sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına sürdürüyoruz."