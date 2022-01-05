İstanbul Modern ‘En İyiler’ listesinde

İstanbul Modern'in ünlü mimar Renzo Piano'nun imzasını taşıyan Karaköy'deki yeni müze binası, daha açılmadan dünyanın cazibe merkezlerinden biri olarak görülüyor. Uluslararası Time Out dergisi "2022'de yapılacak 22 en iyi ve yeni şey" listesinde İstanbul Modern'in yeni binasına da yer verdi. Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in Karaköy'deki yeni binası, Time Out editörlerinin hazırladığı "2022'de dünyada yapılacak 22 en iyi ve yeni şey" sıralamasında yer aldı. Pandemi sebebiyle en son 2020'de hazırlanan listenin 2022 sıralamasında, etkileyici müze açılışlarından sahne gösterilerine kadar kaçırılmaması gereken etkinliklere yer verildi.
SERGİ SALONLARI, SİNEMA, KÜTÜPHANE...
Yazıda, Karaköy'deki eski konumunda yeniden kapılarını açacak İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin yeni binasının, Centre Pompidou, Whitney Müzesi, Centro Boten, Beyeler Vakfı Müzesi gibi uluslararası pek çok müze ve sanat kurumunu tasarlayan, Pritzker ödüllü İtalyan mimar Renzo Piano imzası taşıdığı belirtildi. Beyoğlu'ndaki geçici mekânına taşınmadan önce Karaköy'ün simge yapıları arasında yer alan müzenin eski yerine dönüşünün, yürüyüş alanı, restoranları ve mağazalarıyla yakın zamanda ziyarete açılan Galataport ile birlikte bölgeye önemli bir hareket kazandıracağı ifade edildi. Uluslararası standartlarda bir müze olarak izleyiciyi merkezine alan İstanbul Modern'in yeni binasının, sergi salonları, eğitim atölyeleri, sinema, kütüphane, tasarım mağazası, kafe ve restoranıyla sanatseverleri ağırlamaya hazırlandığı kaydedildi