Haberler Yaşam Haberleri İstanbul polisinin konuşan dronları! “Bu bölgede alkol içmek yasak derhal bölgeden ayrılın”
Giriş Tarihi: 31.08.2026 19:32

İstanbul polisinin konuşan dronları! “Bu bölgede alkol içmek yasak derhal bölgeden ayrılın”

İstanbul Fatih’te surların bulunduğu açık alanda alkol içen kişilere, polis dronundan "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın" anonsuyla uyarı yapıldı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul polisinin konuşan dronları! Bu bölgede alkol içmek yasak derhal bölgeden ayrılın
  • ABONE OL

Uygulama, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri, surların bulunduğu açık alanda alkol içen kişileri dronla tespit etti. Kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen dronun hoparlöründen, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın" anonsu yapıldı. Uyarıyı duyan kişiler, kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştı.

39 İLÇEDE KULLANILIYOR

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede kullanılan polis dronları; asayiş ve narkotik uygulamalarının yanı sıra ormanlık alanların denetlenmesi ve yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda da görev alıyor. Geniş alanların havadan kontrol edilmesini sağlayan dronlarla şüpheli durumlar tespit edilerek bölgedeki ekiplere bildiriliyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul polisinin konuşan dronları! “Bu bölgede alkol içmek yasak derhal bölgeden ayrılın”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA