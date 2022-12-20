İstanbul raydan çıktı

CHP yönetimindeki İstanbul'da alarm zilleri çalmaya başladı. Yeterli ödeneğin ayrılmaması, binlerce deneyimli personelin işine son verilerek liyakatsiz kadrolarla doldurulan belediye, önceki yönetimin mirasını da tüketirken, birikmiş sorunlar her gün yeni bir kaza ya da faciayla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak dün Beyoğlu Kabataş istasyonundan hızla çıkan tramvay makas atarken raydan çıkıp orta kısımdaki enerji direğine çarptı.Parçalanan cam parçaları yolculuk yapan vatandaşların ellerini, yüzlerini ve vücutlarının çeşitli yerlerini yaraladı. Tramvay raydan çıkıp direğe çarptıktan 20 metre sonra hatla yol arasındaki korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ellerinden, yüzlerinden ve çeşitli yerlerinden yaralanan 6 yolcu ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.İBB Başkanı İmamoğlu ise daha önceki benzer afet ve kazalarda olduğu gibi yine görevi başında değildi. İmamoğlu tramvay kazası yaşandığı dün Ankara'da partisinin grup toplantısındaydı.İstanbul'da sadece son bir yılda toplu taşımada yaşanan kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 351 kişi yaralandı. Ocak ayında Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otobüs durağa daldı, 2 kişi yaralandı. Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. 17 Ocak'ta Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda iki tramvayda yangın çıkarken 30 Ocak'ta Çağlayan'da ters yönden gelen yol yardım aracıyla çarpıştı. 3 yolcu yaralandı. Ocak ayından bu yana yaşanan onlarca kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 351 kişi yaralandı.