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Giriş Tarihi: 4.10.2022

İstanbul sanata doyuyor

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergilere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Bakan Ersoy, “Sanatçılarımızın önünü açarak Türkiye’yi ileri taşımalarına katkı vereceğiz” ded

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul sanata doyuyor
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, binbir çeşit etkinliği ve vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da İstiklal Caddesi'nde bulunan Grand Pera Cercle D'orient'te açılan sergileri gezdi.
Bakan Ersoy, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) katkılarıyla hazırlanan Hilal Büşra Cebeci'nin 'Gölge/ Shade' video art projesiyle birlikte çeşitli kategorilerdeki modern sanat çalışmalarını inceledi, sanatçılarla sohbet etti.
Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada Kültür Yolu Festivalleri'nin 'Başkent' ismi altında Ankara'da, İstanbul ile aynı anda gerçekleştiğini kaydederek, "KADEM gibi sanata destek veren kurumlar sayesinde, bakanlığımız bu tarz organizasyonlardaki desteğini arttıracak. Kültür Yolu Festivalleri'nin 81 ile yayılmasını hedefliyoruz. Sanatçılarımızın önünü açarak Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz" ifadesini kullandı.
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da 'Gölge' projesi ve sanatçı Hilal Büşra Cebeci ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kadın sanatçıları destekliyoruz. Bu eserin arkasında çok büyük emek var. Gölge projesi kadın ve erkeğin, tüm insanların birbirlerinin gölgeleri olduğunu gösteriyor."
Festival, çeşitli etkinliklerle 23 Ekim'e kadar devam edecek.

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