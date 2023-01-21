İstanbul Sarıyer’de İETT otobüsü asırlık ağaca çarptı: 7 kişi yaralandı

Hızla kavşağa giren otobüs şoförü havanın da yağışlı olması nedeniyle yol kenarında bulunan asırlık meşe ağacına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri asırlık ağacın, otobüse sıkışan dallarını kesti.

Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazanın hastane yakınında olması ise olası bir faciayı önledi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı yolcular, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesine kaldırıldı. Yaralılardan 4 yolcu ayakta kontrol edilirken çarpışma nedeniyle vücudunda ezikler oluşan 3 vatandaş ise tedavi edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen vatandaşlar taburcu edilirken polis ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı.