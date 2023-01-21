İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü asırlık ağaca çarptı: 7 kişi yaralandı | Video
Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden İstanbul'un toplu ulaşım sisteminde bir İETT kazası daha yaşandı. Sarıyer'de kavşaktan hızla dönmeye çalışan İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı. Otobüs hurdaya dönerken 7 yolcu ise yaralandı.
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