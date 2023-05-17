Şehit Özcan İlhan, İstanbul’dan son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın, acı haberi İstanbul'daki baba ocağına düştü. Şehidin Fatih Mahallesi'nde bulunan evi Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehidin evinin bulunduğu sokakta askerler nöbet tutarken bir ambulans da acil durum için hazır bekletildi.

Şehit Özcan İlhan'ın babasını geçtiğimiz yıllarda kaybettiği ve yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehidin Arnavutköy'deki baba ocağından helallik alındı. Ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın cenazesi, Ataköy Ömer Duruk Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, askeri erkan, şehidin eşi, üç kız kardeşi ve abisi katıldı. İlhan'ın ailesi cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

EŞİ ŞEHADET HABERİNİ MEMLEKETİ AYDIN'DA ALDI

Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın şehadet haberi, 1 yıllık eşi Esra İlhan'a, seçimde oy kullanmak için geldiği memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde ulaştı. Esra İlhan'a acı haberi Karacasu Kaymakam Vekili Hatice Gamze Kuran ve askeri erkân verdi. Şehit İlhan'ın kayınpederi Hasan Hüseyin Gölcük'ün Karacasu ilçesinin kırsal Ataköy Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Ev taziye ziyaretine gelenlerle doldu.