Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Şişli'de uyuşturucu operasyonu! 297 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 19.09.2026 22:16

İstanbul Şişli'de uyuşturucu operasyonu! 297 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram uyuşturucu, 520 kilogram kimyasal katkı maddesi, 1 karıştırıcı makine, 1 uyuşturucu imalatında kullanılan makine ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Şişli’de uyuşturucu operasyonu! 297 kilo uyuşturucu ele geçirildi
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli'de bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 297 kilogram uyuşturucu, 520 kilogram kimyasal katkı maddesi, 1 karıştırıcı makine, 1 uyuşturucu imalatında kullanılan makine ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler İ.A. ve K.İ. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Şişli'de uyuşturucu operasyonu! 297 kilo uyuşturucu ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA