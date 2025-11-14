İstanbul tatili faciaya döndü

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesi bir otele yerleşti. Ortaköy'e giden Böcek ailesi yedikleri yiyeceklerin ardından zehirlendi.Baba Servet Böcek'in polise verdiği ilk ifadeye göre aile, 11 Kasım öğle saatlerinde gezmek için Ortaköy'e gitti. Cami yakınında ellili yaşlarında, şapkalı bir seyyar satıcıdan midye aldıklarını; ardından kumpircilerin bulunduğu caddede adını hatırlamadığı bir yerde kokoreç ve çorba yediklerini anlattı. Ailenin daha sonra taksiyle otele döndüğü, akşam altı buçuk civarında odalarına girdikleri kaydedildi. Gece boyunca çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti yaşadığı, ertesi sabah ailenin hastaneye gittikleri ifade edildi. Çocukların tedavi edilip taburcu edilmesinden sonra aile yeniden otele döndü ancak akşam saatlerinde durumları ağırlaştı. Anne, Kadir Muhammet (6) ile kızı Masal'ı (3) hareketsiz bulunca 112'ye başvurdu. Hastaneye kaldırılan çocuklar kurtarılamadı.Anne Çiğdem Böcek de polise yaptığı açıklamada Ortaköy'de midyeyi altmış yaşlarında, kır saçlı bir seyyar satıcıdan satın aldıklarını belirtti. Baba Servet Böcek ile anne Çiğdem Böcek'in hastanede fenalaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi. Otelin güvenlik kameraları bilgi amaçlı polis ekiplerince alındı. Ayrıca dört tanığın da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.Vazgeçilmez sokak lezzeti midye, sanıldığının aksine masum bir ürün değil. Midye, deniz suyundaki ağır metalleri ve toksinleri filtreleyerek beslendiği için yüksek risk taşıyor. Denetimsiz yerlerden alınan midyelerde bakteri, ağır metal, parazit birikimi görülebiliyor. Uygun olmayan koşullarda saklanan ya da pişirilmeden tüketilen midyeler kısa sürede gıda zehirlenmesi, kusma, ishal, bilinç kaybı ve solunum problemleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.