Giriş Tarihi: 24.05.2026 11:38

İstanbul - Tekirdağ kara yolunda bayram trafiğine sıkı tedbir

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Tekirdağ’da yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı önlemler artırıldı. İl genelinde yüzlerce trafik personeli görev alırken, özellikle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda denetimler sıklaştırıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla 30 ekip ve 82 trafik personeli görevlendirildi. Güzergâh üzerinde bulunan 7 ana ışıklı kavşakta ekipler tarafından gerekli tedbirler alınırken, trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi hedefleniyor.

79 POLİS EKİBİ GÖREV YAPIYOR

Kent genelinde ise 79 trafik ekibinde görev yapan 444 trafik personeli denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, sürücülerin güvenli seyahat etmesi için başta hız, emniyet kemeri ve hatalı sollama olmak üzere birçok konuda kontroller gerçekleştiriyor.

AMAÇ GÜVENLİ ULAŞIM

Açıklamada, vatandaşların trafikte geçirdiği süreyi azaltmak, güvenli ulaşımı sağlamak ve bayram süresince yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve görevli personelin uyarı ile işaretlerine dikkat etmeleri istendi.

