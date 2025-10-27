İstanbul TEM Otoyolu’nda kaza: Araçlar yol ortasında kaldı! Diğer araçlar kazadan kıl payı kaçtı

Korkutan kaza, 25 Ekim Cuma günü saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Hasar alan araçlarını yolun ortasında bırakan sürücüler, herhangi bir güvenlik önlemi almadı.
FACİADAN KIL PAYI KURTULDULAR
Bu sırada otoyolda ilerleyen sürücüler, sinyal lambaları yanan araçları son anda fark etti. Bazı sürücüler kazayı önlemek için ani manevralar yapmak zorunda kaldı. Bir yolcu otobüsü de manevra sırasında bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.