İstanbul Ticaret Kongresi başlıyor

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA) iş birliğiyle gerçekleştirilecek kongrede, küresel ticaretin değişen dengeleri, jeopolitik riskler, yeşil ve dijital dönüşüm, ticaretin normları ve etik değerleri, ticari istihbarat ve ticari diplomasi ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz'ın onur konuğu konuşmacı olarak yer alacağı kongrede, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), uluslararası iş dünyası ve akademiden isimler de konuşma yapacak. Kongrenin ilk günü İstanbul Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek. Programda DÜPA Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Nazım Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç konuşacak. UNCTAD Uluslararası Ticaret ve Emtia Bölümü Direktörü Luz Maria de la Mora da ana konuşmacı olarak yer alacak. Kongrenin 24 Eylül'deki ikinci günü ise İstanbul Ticaret Üniversitesi Ahi Çelebi Kampüsü'nde yapılacak. Programda DTÖ Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Bölümü eski Direktörü Willy Alfaro, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu, Doç. Dr. Erhan Akkaş, PwC'den Gökhan Yılmaz ve University of Sussex Business School'dan Dr. Minako Morita-Jaeger konuşacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!