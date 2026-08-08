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Giriş Tarihi: 8.08.2026 12:27

İstanbul trafiğinde akrobatik hareketler yapıp sanal medyada paylaştı! O sürücüye ceza yağdı

İstanbul Başakşehir’de şehir magandası aracıyla akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Trafik kural ihlallerini özendirdiği belirlenen o sürücüye adeta ceza yağdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
İstanbul trafiğinde akrobatik hareketler yapıp sanal medyada paylaştı! O sürücüye ceza yağdı
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan "trafik kural ihlali yapmayı özendirmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" konulu görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki aracın sürücüsünün B.C.Y. olduğu ve ihlallerin Başakşehir ilçesinde gerçekleştirildiği tespit edildi.

O SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Ekipler tarafından yakalanan B.C.Y.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafik kural ihlallerini özendiren veya öven görüntü ve içerikleri sosyal medya hesabında paylaşmak, akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 72 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.



EHLİYETİNE DAİMİ EL KONULDU

Yapılan işlemlerin ardından sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, B.C.Y.'nin sürücü belgesine daimi olarak el konuldu. Sürücü B.C.Y., hakkında adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BAŞAKŞEHİR

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İstanbul trafiğinde akrobatik hareketler yapıp sanal medyada paylaştı! O sürücüye ceza yağdı
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