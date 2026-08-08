İstanbul trafiğinde akrobatik hareketler yapıp sanal medyada paylaştı! O sürücüye ceza yağdı

O SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Ekipler tarafından yakalanan B.C.Y.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafik kural ihlallerini özendiren veya öven görüntü ve içerikleri sosyal medya hesabında paylaşmak, akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 72 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.