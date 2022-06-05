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Giriş Tarihi: 5.6.2022 21:38 Son Güncelleme: 5.6.2022 21:42

İstanbul turuna çıkmıştı: Bisikletli jeofizik mühendisi kazada öldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul turuna çıkmıştı: Bisikletli jeofizik mühendisi kazada öldü

İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren doğa sporları tutkunu jeofizik mühendisi Murat Albayrak'a arkasından gelen taksi çarptı. Trafikteki diğer sürücüler kalbi duran Albayrak'ı yaşama döndürmek için kalp masajı yaptı. İki çocuk babası olan Murat Albayrak, yapılan bütün müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Albayrak'ın İstanbul turundan kalan son paylaşımları ise yürekleri dağladı...

İki çocuk babası olan Murat Albayrak İstanbul Çatalca'da yaşıyordu. Jeofizik mühendisi olan Albayrak tam bir doğa sporları ve bisiklet tutkunuydu. Çatalca Doğa Sporları Kulübü sporcusu olan Murat Albayrak, pazar tatilini sıkça yaptığı gibi bisikletiyle İstanbul turu yaparak değerlendirmek istemişti. Sabahın ilk saatlerinde pedal çeviren Albayrak, önce Ayasofya Camii'ne gitti. Ardından Ortaköy ve Emirgan derken Çatalca'ya eve dönüş yoluna koyuldu. Eve giderken her zamanki gibi İstanbul Havalimanı yolunu kullandı. Bu sırada iddiaya göre arkasında seyir halinde bulunan taksi sürücüsü takip mesafesini koruyamadı ve Albayrak'a çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan jeofizik mühendisi metrelerce sürüklendi.

KALP MASAJIYLA HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞTILAR
Albayrak'ın yardımına ilk olarak şans eseri yakında bulunan doktor ve hemşireler koştu. Vatandaşlar kalbi duran Albayrak'ı hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Yapılan müdahalelere yanıt veremeyen Albayrak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İki çocuk babası, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Albayrak'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazaya karışan taksi sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

BİSİKLETE SAYGI DUYULMUYOR
Umut Gündüz ve Batuhan Dereli gibi bisiklet sürücülerinin ardından Murat Albayrak'ın da trafikte hayatını kaybetmesi, bisiklet kullanıcılarının şikayetlerine dikkat çekiyor. Bisikletliler Meclisi moderatörü Murat Pekeser, bisikletlilerin trafikte yaşadığı problemleri SABAH'a anlattı. Birçok otomobil sürücüsünün trafikte bir bisikletliye karşı nasıl davranması gerektiğini bilmediğini belirten Pekeser "Trafik Kanunu'nda bisikletlilerin önemli hakları var ama birçok sürücü bu haklardan bihaber ya da bu haklara saygı göstermiyor. Sürücü kurslarında trafikte bisikletlilere karşı takip mesafesinin nasıl olması, bisikletlinin yanından geçerken ne kadar hızla gidilmesi gibi hayati bilgilerin üzerinde çok durulmuyor" ifadelerini kullandı.

VELEDROM ŞART
Profesyonel olarak bisiklet kullanan sporcular için veledrom tesislerinin de yaygınlaştırılmasını belirten Murat Pekeser "Birçok profesyonel bisikletçi, antreman yapabilmek için otoyolları kullanmak zorunda bırakılıyor. Mahalle arasında antreman yapamayan bisikletçiler zorunlu olarak hayatlarını tehlikeye atıp bu yollara çıkıyor. Umut Gündüz gibi birçok çoğumuz bu nedenlerle hayatlarını kaybetti. Bisikletlilerin antreman yapabileceği veledrom tesisleri bu ölümlerin önüne geçebilecektir. Yetkililerden seslerimizi duymalarını bekliyoruz" dedi.

GERİYE SON PAYLAŞIMLARI KALDI
Murat Albayrak'ın pazar tatilini değerlendirmek için çıktığı İstanbul turundan geriye ise sosyal medya hesaplarındaki son paylaşımları kaldı.
Öte yandan Murat Albayrak'ın cenazesinin son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Samsun'da gönderildiği öğrenildi.

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İstanbul turuna çıkmıştı: Bisikletli jeofizik mühendisi kazada öldü
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