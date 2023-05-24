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Giriş Tarihi: 24.5.2023 22:55 Son Güncelleme: 24.5.2023 23:22

İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar

İstanbul Üsküdar Kuzguncuk’ta Asude Çayevi adlı bir işletmede çay içen çarşaflı kadınlar, işletme sahibi olduğu belirtilen bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğradı. İşletme sahibi, kadınları "Hadi kalkın buradan" diyerek mekandan çıkartmaya çalıştı. İnsanlık dışı muamele ile karşı karşıya kalan kadınlar, mekandan ayrılmak zorunda kaldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar

Üsküdar'ın Kuzguncuk semtinde buluan Asude Çayevi'nde skandal bir olay yaşandı. İşletme sahibi olduğu belirtilen bir şahıs, çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulundu.

İstanbul Üsküdar'da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar | Video

"Hadi kalkın buradan kalk" diye bağıran şahıs, çarşaflı kadınları mekandan çıkartmaya çalıştı. Neye uğradığı şaşıran kadınlar ise, "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi.

Yaşanan skandal olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken kadınların uğradığı saldırı sonucu mekanı terk etmek zorunda kaldıkları görüldü.

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İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar
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