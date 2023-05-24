Üsküdar'ın Kuzguncuk semtinde buluan Asude Çayevi'nde skandal bir olay yaşandı. İşletme sahibi olduğu belirtilen bir şahıs, çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulundu.

İstanbul Üsküdar'da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar | Video

"Hadi kalkın buradan kalk" diye bağıran şahıs, çarşaflı kadınları mekandan çıkartmaya çalıştı. Neye uğradığı şaşıran kadınlar ise, "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi.