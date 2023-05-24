Üsküdar'ın Kuzguncuk semtinde buluan Asude Çayevi'nde skandal bir olay yaşandı. İşletme sahibi olduğu belirtilen bir şahıs, çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulundu.
İstanbul Üsküdar'da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar | Video
"Hadi kalkın buradan kalk" diye bağıran şahıs, çarşaflı kadınları mekandan çıkartmaya çalıştı. Neye uğradığı şaşıran kadınlar ise, "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi.
Yaşanan skandal olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken kadınların uğradığı saldırı sonucu mekanı terk etmek zorunda kaldıkları görüldü.