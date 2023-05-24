İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar | Video

İstanbul Üsküdar Kuzguncuk’ta Asude Çayevi adlı bir işletmede çay içen çarşaflı kadınlar, işletme sahibi olduğu belirtilen bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğradı. İşletme sahibi, kadınlara "Hadi kalkın buradan" diyerek mekandan çıkartmaya çalıştı. İnsanlık dışı muamele ile karşı karşıya kalan kadınlar, mekandan ayrılmak zorunda kaldı.