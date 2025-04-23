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Giriş Tarihi: 23.4.2025 15:48 Son Güncelleme: 23.4.2025 16:07

İstanbul Valiliği açıkladı: 151 kişi yüksekten atlama nedeniyle yaralandı

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik'ten yapılan açıklamada 151 kişinin yüksekten atladığı belirtildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımız tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul Valiliği açıkladı: 151 kişi yüksekten atlama nedeniyle yaralandı

İstanbul Valiliği 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle, enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Valiliği açıkladı: 151 kişi yüksekten atlama nedeniyle yaralandı
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