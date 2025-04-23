Video Yaşam Zeytinburnu'nda deprem anında binanın 3'üncü katından atladı! O anlar kamerada | Video
Zeytinburnu'nda deprem anında binanın 3'üncü katından atladı! O anlar kamerada | Video

Zeytinburnu'nda deprem anında binanın 3'üncü katından atladı! O anlar kamerada | Video

23.04.2025 | 16:14

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde bir binanın 3. katında balkonda olan kişi aşağı atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi, hafif yaralı olarak otomobilin üzerinden indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zeytinburnu’nda deprem anında binanın 3’üncü katından atladı! O anlar kamerada | Video 01:11
Zeytinburnu'nda deprem anında binanın 3'üncü katından atladı! O anlar kamerada | Video 23.04.2025 | 16:14
İstanbul’daki depreme diş kliniğinde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada | Video 00:32
İstanbul’daki depreme diş kliniğinde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada | Video 23.04.2025 | 16:04
Fethiye’de paraşüt kazası: 2 ölü | Video 01:12
Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü | Video 23.04.2025 | 15:57
Eyüpsultan’da deprem anı: Berberden kendilerini böyle dışarı attılar | Video 00:21
Eyüpsultan’da deprem anı: Berberden kendilerini böyle dışarı attılar | Video 23.04.2025 | 15:34
Ayasofya-i Kebir Camii’nde depreme yakalananlar kendilerini panikle dışarı attı! O anlar kamerada | Video 00:40
Ayasofya-i Kebir Camii'nde depreme yakalananlar kendilerini panikle dışarı attı! O anlar kamerada | Video 23.04.2025 | 14:26
İstanbul’da şiddetli deprem! Beylikdüzü’nde cami minaresinin sallanma anı kamerada | Video 00:16
İstanbul'da şiddetli deprem! Beylikdüzü'nde cami minaresinin sallanma anı kamerada | Video 23.04.2025 | 14:25
Deprem anında Sakarya’daki panik anları böyle kaydedildi | Video 00:35
Deprem anında Sakarya'daki panik anları böyle kaydedildi | Video 23.04.2025 | 14:25
Çatalca’da korkutan deprem anı kamerada: Sarsıntıdan böyle kaçtılar! | Video 01:13
Çatalca’da korkutan deprem anı kamerada: Sarsıntıdan böyle kaçtılar! | Video 23.04.2025 | 14:21
Avcılar’da öğrenciler okuldaki 23 Nisan gösterilerinde depreme yakalandılar | Video 02:56
Avcılar'da öğrenciler okuldaki 23 Nisan gösterilerinde depreme yakalandılar | Video 23.04.2025 | 14:20
İstanbul’da 6.2’lik deprem anı kamerada | Video 00:43
İstanbul'da 6.2'lik deprem anı kamerada | Video 23.04.2025 | 14:15
İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem! Gelinlikçide yaşanan panik anları kamerada | Video 00:18
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Gelinlikçide yaşanan panik anları kamerada | Video 23.04.2025 | 14:10
SON DAKİKA: İstanbul’da meydana gelen deprem A Spor ekranlarına böyle yansıdı | Video 01:26
SON DAKİKA: İstanbul'da meydana gelen deprem A Spor ekranlarına böyle yansıdı | Video 23.04.2025 | 14:05
İstanbul depremi Tekirdağ’da da hissedildi: Kafe ve restoranlardaki panik anları kameraya böyle yansıdı | Video 01:56
İstanbul depremi Tekirdağ'da da hissedildi: Kafe ve restoranlardaki panik anları kameraya böyle yansıdı | Video 23.04.2025 | 14:00
Avcılar’da züccaciye dükkanındaki panik anları kamerada | Video 01:38
Avcılar'da züccaciye dükkanındaki panik anları kamerada | Video 23.04.2025 | 13:55
İstanbul’da 6,2 şiddetinde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan korkutan uyarı: Daha büyük deprem meydana gelebilir! | Video 07:32
İstanbul’da 6,2 şiddetinde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan uyarı: Daha büyük deprem meydana gelebilir! | Video 23.04.2025 | 13:42
SON DAKİKA: İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem! Artçılar sürüyor… | Video 09:09
SON DAKİKA: İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem! Artçılar sürüyor… | Video 23.04.2025 | 13:23
SON DAKİKA: İstanbul’da şiddetli deprem meydana geldi | Video 08:33
SON DAKİKA: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi | Video 23.04.2025 | 13:17
Sahte piyango bileti bastırıp 105 milyon TL’lik hacme ulaşan şebekeye operasyon | Video 00:58
Sahte piyango bileti bastırıp 105 milyon TL’lik hacme ulaşan şebekeye operasyon | Video 23.04.2025 | 11:14
Ormana gitti, bir daha geri dönmedi: 45 gündür aranıyor! | Video 05:41
Ormana gitti, bir daha geri dönmedi: 45 gündür aranıyor! | Video 23.04.2025 | 11:09
Esenyurt’ta vatandaşlar uyuşturucu satıcılarının peşine düştü! O anlar kamerada | Video 02:20
Esenyurt’ta vatandaşlar uyuşturucu satıcılarının peşine düştü! O anlar kamerada | Video 23.04.2025 | 11:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY