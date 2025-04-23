Zeytinburnu'nda deprem anında binanın 3'üncü katından atladı! O anlar kamerada | Video
İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde bir binanın 3. katında balkonda olan kişi aşağı atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi, hafif yaralı olarak otomobilin üzerinden indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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