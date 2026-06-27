İstanbul Valiliği LGBT gemisine karşı harekete geçti

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren TEK YÖN Adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Tek Yön İstanbul isimli bir LGBT barı, 8 Temmuz'da dev bir gemiyle İstanbul'a gelmeye hazırlanan binlerce LGBT'li sapığı ağırlayacaklarını duyurmuştu.

İSTANBUL'U KİRLETECEKLERDİ

5 bine yakın LGBT'li sapkın, şehit kanlarıyla sulanmış İstanbul'u kendileri için reklam malzemesine çevirmeyi hedeflerken, sosyal medyada yapılan çağrılar sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti.

SAPKIN BAR KAPATILDI

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren TEK YÖN Adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır."

TÜRKİYE'DEN KAÇMAYA MI HAZIRLANIYOR?

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından, sapkın oluşumun Türkiye ayağının başında yer alan Mustafa Doğan Yılmaz, sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı. Kullanıcılar, şahsın Türkiye'den kaçmadan tutuklanması için çağrı yapıyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör