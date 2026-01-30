İstanbul Valiliği, “Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır”

Pendik'te, Konyaspor'un genç takımını taşıyan Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otobüs, TEM Otoyolu Mecidiye mevkisinde aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün Konyaspor'un genç takımında yer alan futbolcuları, teknik heyeti ve kulüp personelini taşıdığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI, "YARALILARIN HAYATİ KEHLİKESİ BULUNMAMAKTADIR"

30.01.2026 Cuma günü saat 14.55 sıralarında Konyaspor U19 Takım Otobüsü seyir halindeyken, İstanbul İli Pendik Kurna Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Sapağı bölgesinde kamyona arkadan çarpmıştır. Kaza sonucu 1'i otobüs şoförü, 1'i kamyon şoförü ve 5 futbolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.