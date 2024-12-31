İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı! 60 bin 68 personel görev yapacak: O ilçelerde oturanlar dikkat!

SAĞLIK HİZMETİ EKSİKSİZ SAĞLANACAK

İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda güvenliği için sahada denetimler gerçekleştirilecek. Fahiş fiyat nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri görev yapacak. İtfaiye, zabıta ve AFAD ekipleri yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale etmek için görev başında olacak. Telefon, internet ve doğal gaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacak.