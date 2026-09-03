İstanbul Valiliği’nden algı operasyonlarına tokat gibi cevap

Bazı medya organları ve sosyal medya mecralarında Üsküdar Belediyesi'ndeki seçim takvimine yönelik yürütülen kirli algı operasyonuna İstanbul Valiliği'nden net ve hukuki bir yanıt geldi. Valilik, idari süreçlerin tamamen kanunların çizdiği çerçevede yürütüldüğünü vurgulayarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddiaları boşa çıkardı.

KANUN NE DİYORSA O UYGULANDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan basın açıklamasında, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Eylül 2026 Cumartesi günü belediye başkan vekili seçimi için toplantıya çağrıldığı anımsatıldı. Toplantı tarihinin bir siyasi partiye avantaj sağlayacak şekilde belirlendiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunun altı çizilirken, kararın dayandığı yasal zemin gözler önüne serildi.Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca, belediye başkanlığının boşalması durumunda valinin belediye meclisini on gün içinde toplaması gerektiği hükmü hatırlatıldı.

SON GÜN 5 EYLÜL

Sürecin kronolojik takvimini paylaşan Valilik, Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinin yeni vekil seçilene kadar kim tarafından yürütüleceğinin 26 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuna zaten duyurulduğunu belirtti.Kanunun öngördüğü 10 günlük yasal sürenin son gününün 5 Eylül 2026 Cumartesi gününe denk geldiği ifade edilen açıklamada, çağrının bu yasal zorunluluk nedeniyle yapıldığı vurgulandı."

SİYASİ TARTIŞMALARA MALZEME YAPMAYIN

Devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülen idari işlemlerin titizlikle sürdüğünü belirten İstanbul Valiliği, açıklamasını şu uyarıyla noktaladı: