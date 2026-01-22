İstanbul Valiliği’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere gönülden öğün desteği projesi hayata geçiriliyor

İstanbul Valiliği himayesinde İstanbul Çocukları Vakfı tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliği ile "Gönülden Bir Öğün" projesi ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" Buluşması projesi kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı dezavantajlı ailelerin çocukları arasından belirlenen öğrencilere, başta öğle yemeği olmak üzere temel beslenme ihtiyaçlarını okul ortamında karşılayabilmesi için Valiliğimiz ve hayırseverlerin desteği ile eğitim öğretim yılı boyunca aylık olarak maddi destek sağlanacak" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE GÖNÜLDEN ÖĞÜN DESTEĞİ…

İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" Buluşması'nda hem "Gönülden Bir Öğün" projesinin detaylarını açıklayarak İstanbul Çocukları Vakfı ile Türkiye Yüzyılı Çocukları, Kardeş Aile, İstanbul Valiliği Ödevevi projeleri başta olmak üzere yürütülen projelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirecek.