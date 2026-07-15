İstanbul Valiliğinden LGS’de Türkiye birincisi olan öğrencilere ödül dağıtıldı

İstanbul Valiliği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak birinci olan öğrenciler için ödül töreni düzenledi. İstanbul Valiliğin bahçesindeki törene, sınavda tüm soruları doğru bilerek birinci olan 70'i özel, 31'i devlet okulundan 101 öğrenci ve aileleri katıldı. Vali Davut Gül, ile eşi Gülden Gül, İstanbul'daki okullarda birinci olan öğrencilere tam altın, saat ve başarı belgesinden oluşan ödüllerini verdi. Vali Gül, "Son 3 yılda 500 tam puan alıp İstanbul'umuzdaki liselerde okuyan bin 370 öğrencimiz var. Tamamına (burs) veriyoruz. Bu sene tercih yapan bütün öğrencilerimize vereceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün öğrencilere, öğretmenlere, ailelere selamlarını ilettiğini aktaran Gül, İstanbul'da 101 öğrencinin sınavda diğer öğrencilere göre daha başarılı olduğunu belirtti.

BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM HAYATLARI BOYUNCA BURS VERİLİYOR

İstanbul Çocukları Vakfının başarılı, üstün yetenekli ve dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalar yaptığını ifade eden Gül, bu kapsamda "Türkiye Yüzyılı Çocukları" projesiyle hem İstanbul'daki hem de Anadolu'da okuyup bu kentte lise tercihinde bulunan öğrencilere eğitim hayatları boyunca burs verdiklerini anlattı.

"3 YILDA 500 TAM PUAN ALAN BİN 370 ÖĞRENCİYE TAM BURSLA BİRLİKTE ANADOLU JETTEN 4 BİLET VERİLECEK

Vali Gül, "Son 3 yılda 500 tam puan alıp İstanbul'umuzdaki liselerde okuyan bin 370 öğrencimiz var. Tamamına veriyoruz. Bu sene tercih yapan bütün öğrencilerimize vereceğiz. Yaklaşık olarak bin 700 öğrencimizin bu burstan yararlanacağını tahmin ediyoruz. Anadolu'dan buraya gelen ve İstanbul'umuzda eğitim öğretimine devam edecek tam burs alan öğrencilere, ilave olarak AnadoluJet'in sponsorluğunda 4 tane de bilet veriyoruz." diye konuştu.

Burada çocukları değiştirme, dönüştürme veya onları bir yerlere kanalize etme gibi bir düşüncelerinin olmadığına dikkati çeken Gül, bunların merhametli, vicdanlı ve bu ülkeyle bağını koparmamış gençler olarak yetişmesini istediklerini kaydetti.

"HAYATTA ÇOCUKLARIMIZA SUNDUĞUMUZ 5 ŞIKTAN SORULAN SORULARDAN İBARET DEĞİLDİR"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise Valiliğinin tarihi binasının önünde tarihi bir törene, sevince ve güzelliğe hep birlikte ortak olduklarını söyledi. Bu süreçte çocuklarından daha çok heyecanlı olan anneleri, babaları ve öğretmenleri tebrik eden Yentür, "Heyecan ve kaygı bitmiyor. Şimdi 'Acaba hangi okulu tercih etsek?' diye yoğun, tatlı bir telaş içerisindesiniz. İnşallah onlar için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olacak, güzel okullara yerleşirler." dedi.

Gayret gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesinin son derece kıymetli olduğunu belirten Yentür, şöyle devam etti: "Hayat, çocuklarımıza sunduğumuz 5 şıktan, sadece sorulardan ibaret değildir. O yüzden akademik alandaki bu başarı elbette yadsınamaz ama hayatın da bütününü kaplayacak vazgeçilmez bir özellik değildir. Aklıyla kalbini buluşturan, aklıyla vicdanını ve gönlünü buluşturan, hayatının her alanında insanlık için hayırlı ve güzel işler üretecek, güzel ve iyi insanlar yetiştirmek eğitimin en önemli amacıdır."

YENTÜR, "MODERN TEKNOLOJİ VE SİLAHLARLA GAZZEDE 80 BİN İNSAN ÖLDÜRÜLÜYOR BİZİM BU TOPRAKLARDA BİR SEVDAMIZ VAR

Yentür, bugün en modern teknolojik bombalarla, silahlarla ve uçaklarla Gazze'de 80 bin insanın öldürüldüğüne dikkati çekerek, bu nedenle bu topraklarda bir sevdaları olduğunu anlattı. "Bu çocuklarımız inşallah alın terini akıl teriyle buluşturacak." diyen Yentür, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Çanakkale'deki şehitlerden alınan bu ruhu bilgiyle, teknolojiyle ve vicdanla buluşturarak ülkenin bayrağını daha yükseklerde taşıyacaklarını kaydetti.

Vali Davut Gül ile eşi Gülden Gül, İstanbul'daki okullarda birinci olan öğrencilere tam altın, saat ve başarı belgesinden oluşan ödüllerini takdim etti.Yentür ve İstanbul Çocukları Vakfının mütevelli heyeti üyeleri de öğrencilere ödül dağıttı.

DOĞA DEFNE SEZEN, "EĞİTİMİMİ ABD ROBERT LİSESİNDE DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM"

LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan özel okul öğrencilerden Doğa Defne Sezen, babası Umut Sezen ile birlikte ödülünü almaya geldi. Eğitim hayatını Amerikada Robert'te devam ettirmek istediğini belirten Doğa Defne Sezen, "Disiplinli ve planlı bir çalışma sonucunda sınavda başarılı oldum. Ailem ve öğretmenlerimin yardımı ile eğitimimi yurtdışında sayısal alanda ABD Robert Lisesinde devam ettirmek istiyorum. " dedi.

ÖMER ALKAN, "YURT DIŞINA GİTMEK İYİ EĞİTİM ALDIKTAN SONRA KALMAK İSTEMİYORUM"

Ömer Alkan, "Sınavlara hazırlık için düzenli ve konuları tekrar ederek çalıştım. Günde 3 saat çalıştım. Deneme sınavlarında bir veya iki yanlışım çıkıyordu. Bundan sonra Galatasaray Lisesinde ve Üniversitesinde Tıp okumak istiyorum. Yurtdışına gidip eğitimimi aldıktan sonra orada kalmayı düşünmüyorum. Dönüp ülkeme faydalı bilim insanı olmak istiyorum" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör