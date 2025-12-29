İstanbul Valiliği’nden Marmara Denizi için fırtına uyarısı!

Marmara Denizi'nde beklenen fırtınaya karşı İstanbul Valiliği, kentte yaşayanlara uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara Deniz'inde rüzgarın, Salı günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba (31.12.2025) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.