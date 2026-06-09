İstanbul Valiliği’nden yangın tedbiri: Yol kenarlarındaki kuru otlar temizlenecek

İstanbul Valiliği, yangın tedbirlerini artırıyor. İl genelindeki belediye başkanlıkları, kaymakamlık ve diğer kurumlara gönderilen yazıda, hava sıcaklıklarındaki artışın yanı sıra insan ve araç hareketliliğinin yoğunlaşmasının yangın riskini artırdığına dikkat çekildi.

SİGARA İZMARİTLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozları ve tren raylarından çıkan kıvılcımların özellikle yol kenarlarındaki kuru otları tutuşturarak yangınlara neden olabildiği belirtildi. Bu kapsamda, sorumlu kurum ve kuruluşlardan başta ana arterler olmak üzere şehir içi ve şehir dışındaki yol kenarlarında bulunan tüm kuru otlar ile yanıcı maddelerin temizlenmesi talep edildi.