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Giriş Tarihi: 9.06.2026 09:45

İstanbul Valiliği'nden yangın tedbiri: Yol kenarlarındaki kuru otlar temizlenecek

İstanbul Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar ve yükselen yangın riskine karşı kurum ve kuruluşlara uyarıda bulundu. Valilik tarafından dağıtım yerlerine gönderilen yazıda, şehir içi ve şehirlerarası yol kenarlarında bulunan kuru otlar ile yanıcı materyallerin temizlenmesi istendi.

Semih KARA Semih KARA
İstanbul Valiliği’nden yangın tedbiri: Yol kenarlarındaki kuru otlar temizlenecek
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İstanbul Valiliği, yangın tedbirlerini artırıyor. İl genelindeki belediye başkanlıkları, kaymakamlık ve diğer kurumlara gönderilen yazıda, hava sıcaklıklarındaki artışın yanı sıra insan ve araç hareketliliğinin yoğunlaşmasının yangın riskini artırdığına dikkat çekildi.

SİGARA İZMARİTLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozları ve tren raylarından çıkan kıvılcımların özellikle yol kenarlarındaki kuru otları tutuşturarak yangınlara neden olabildiği belirtildi. Bu kapsamda, sorumlu kurum ve kuruluşlardan başta ana arterler olmak üzere şehir içi ve şehir dışındaki yol kenarlarında bulunan tüm kuru otlar ile yanıcı maddelerin temizlenmesi talep edildi.

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#İSTANBUL VALİLİĞİ

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İstanbul Valiliği'nden yangın tedbiri: Yol kenarlarındaki kuru otlar temizlenecek
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