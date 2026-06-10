İstanbul Valiliğinden yeni yangın tedbirleri talimatı

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran 2026- 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığını duyurmuştu. Yangın tedbirleri kapsamında yeni önlemler alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 39 İlçe Kaymakamlığına, 39 İlçe Belediye Başkanlığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne, TCDD 1. Bölge Müdürlüğüne, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne gönderilen yazıda başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyallerla kurumuş otların temizlenmesi talimatı verildi.



İstanbul Valiğinden ilgili kurumlara gönderilen yazıda, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte ilimizde hava sıcaklıklarında meydana gelen artışlar, yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde oluşan yangınların önlenmesi amacıyla; şehir içi ve şehir dışı yol kenarlarındaki kurumuş otlar, seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozları, tren raylarından çıkan kıvılcımlar vb. nedenlerle çok sayıda yangına sebebiyet veren yol kenarlarındaki kurumuş otların temizlenmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyaller ile kurumuş otların temizlenmesinin sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

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