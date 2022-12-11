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Giriş Tarihi: 11.12.2022 13:37

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Her canlının aldığı nefes kutsaldır"

İstanbul Şile'de naylon poşete dolanıp ağlara taķılan martı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak, doğal yaşama bırakıldı.

AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Her canlının aldığı nefes kutsaldır

İstanbul Şile'de naylon poşete dolanıp ağlara taķılan martı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak, doğal yaşama bırakıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şile Ayazma Plajı'nın 30-40 metre açıklarında martının naylon poşete dolanıp ağa takıldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "KB-4320" botu, martının olduğu yere ulaşarak, onu takıldığı naylon poşet ve ağdan kurtardı. Sağlığının iyi olduğu belirlenen martı doğal yaşama bırakıldı.

"DENİZLERİMİZİ TEMİZ TUTALIM"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından martının kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüyü paylaştı.

Vali Yerlikaya, "Şile Ayazma Plajı açıklarında bir martı naylon poşete dolanıp ağlara takıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz İstanbul'umuzun simgelerinden o sevimli martıyı kurtardı. Her canlının aldığı nefes kutsaldır. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım." ifadelerine yer verdi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Her canlının aldığı nefes kutsaldır"
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