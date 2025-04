İstanbul Valisi Davut Gül Davut Gül, 2025 yılı ilk üç aylık emniyet verileri değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi

İstanbul'da huzur ve güveliğin temini için çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini ve huzur ve güven ortamının sağlandığını belirten İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılı ilk üç aylık Emniyet Verileri Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesi'ndeki toplantıda Vali Davut Gül'e, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

"İSTANBUL'DA SUÇ İŞLEME ORANLARI DÜNYADA BENZER ŞEHİRLERİN ÇOK ÇOK ALTINDA"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Fedakârca görev yapan, güven ve huzurun teminatı Polis Teşkilatımızın180. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Vatanı, milleti ve bayrağı uğrunda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. İstanbul'umuz 16 milyona yakın nüfusa sahip. Bunun dışında hem yurt içinden hem yurt dışından gelen milyonlarca misafirimiz var. Dolayısıyla şehrimiz, dünyadaki 130 ülkeden daha kalabalık. Vazifemiz, bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'u daha güvenli daha huzurlu bir şehir haline getirmek. Bu anlayışla her alanda gece gündüz demeden suç ve suçlulara karşı kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Asayiş açısından Nüfus oranına baktığımızda İstanbul'da suç işleme oranları dünyada benzer şehirlerin çok çok altında. Her programda, her buluşmamızda altını çizerek söylüyorum: İstanbul, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri. Nitekim, bu yılın ilk üç ayına baktığımızda 2024'ün aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun %10,7 azaldığını, aydınlatma oranının ise 99,1'e yükseldiğini görüyoruz. Bu noktadan sonra yani %99 başarıdan sonra 0,1'lik artış bile bizim için çok kıymetli. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suç ise %28,4 oranında azalmış durumda. Rakamlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kapkaçta %50, otodan hırsızlıkta %59, yankesicilikte %47, motosiklet hırsızlığında %50, evden hırsızlıkta %42, dolandırıcılıkta %13 oranında düşüş olduğunu görüyoruz. Aydınlatma oranının ise %87,6'ya çıktığını görüyoruz. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor: İstanbul'umuz, geçen yılın aynı dönemine göre daha huzurlu. Yine, çeşitli suçlardan yıllardır aranan kişilere baktığımızda yakalanan kişi sayısı, bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7'ye yakın azalmış. 7 önemli suçta ise yakalamalar geçen yıla göre %3,5 azalmış. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu azalmalar, daha az aranan şahıs yakaladığımız anlamına gelmiyor. Tam aksine, Sayın Bakanımızın öncülüğünde personel sayımızın, teknolojik imkanlarımızın artmasıyla sokakların suçlulardan temizlendiği, aranan suçluların azaldığı anlamına geliyor" dedi.

İSTANBUL'DA DENETİMLERİMİZ İLK ÜÇ AYDI YÜZDE 49 ARTTI

Vali Gül, Organize suçlar b u yılın ilk üç ayında suç çetelerine karşı operasyon sayımız, 2024'ün ilk üç ayına göre %49 arttı, Kaçakçılık alanında Güvenlik güçlerimizin bu alandaki başarılı çalışmaları sonucunda: operasyon sayımız, 825'ten 1.067'ye çıktı. Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında ele geçirilen miktar 43 bin litreden 126 bin litreye yükseldi. Alkollü içkiden sigaraya, makarondan emtia ürünlerine ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybı %61 artışla 405 milyon TL oldu. Sahte içki konusunda göz yumulacak bir mesele değil. Buradaki suç, en hafif tabiriyle cinayete teşebbüstür, Uyuşturucu ve madde bağımlılığı önemli mücadele alanlarımızdan biri. İmal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre %13 arttı. Sayın Bakanımızın destekleriyle başlatılan NARVAS ile narkotik suçlarla mücadelede vatandaşlarımız, daha aktif rol oynamaya başladı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 4 buçuk kat, kök kenevir miktarı ise 8 kat arttı. Bu illetle mücadelede annelerimizin katkısı çok önemli. Bu anlayışla yürüttüğümüz En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında, bu yılın ilk üç ayında bilgilendirilen annelerimizin sayısı2024'ün aynı dönemine göre iki katını aştı, Siber suçlara baktığımızda özellikle terör, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik yapılan sıkı çalışmalar neticesinde suç unsuru tespit edilen şahıs veya hesap sayısı %52 arttı. Siber suçlara karşı en güçlü silahımız farkındalıktır. Trafikteki çalışmalarımda Ülkemiz araç sayısının ve nüfusunun yaklaşık %20'sine sahip olan bir şehirde yaşıyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre denetimlerimiz %21 arttı. Can kayıplarımız %26 düştü.Burada şu noktaya dikkatiniz çekmek istiyorum:Meydana gelen kazaların %50'den fazlasına motosiklet türü araçların karıştığını görüyoruz." dedi.

"İSTANBUL'DA RAMAZAN BAYRAMINDA GEÇEN BAYRAMA GÖRE ÖLÜMLÜ KAZA AZALDI GEÇEN BAYRAM 7 CANIMIZI BU YIL PENDİKTE 4 CANIMIZI YİTİRDİK"

okul servisleri, çakarlı araçlar ve ticari taksilere yönelik denetimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Özellikle verilen cezaların artmasıyla usulsüz çakar kullanımının azaldığını cezai işlem rakamlarının %75 düşmesinden anlıyoruz. Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde Yolun Sonu Bayram Olsun diyerek bayram tatili boyunca bütün birimlerimizle seferber olduk. Tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemek için yollarda denetimlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Bu doğrultuda, 2024 yılı Ramazan Bayramı'na göre araç denetimlerimiz %26 arttı, cezai işlem sayımız % 16 düştü. Sürücülerimizin çoğu, temel trafik kurallarına uyuyor demek. Yine geçen sene Ramazan Bayramı tatilinde 7 canımızı kaybetmiştik. Bu yıl ise Pendik'teki elim kazada maalesef, 4 canımızı yitirdik. Buradan bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Peki bu kazaların sebepleri nelerdi? En başta aşırı hız, sonrasında temel trafik kurallarına uymama geliyor. Bu kapsamda yaptığımız denetimlerde 36 bin 530 sürücümüze aşırı hızdan cezai işlem uyguladık. 7 bin 414 araç, eksikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi. 911 sürücünün ise ehliyetine kurallara uymamaktan el konuldu. Denetim ve uyarılarımıza aynı anlayışla yılın on iki ayında devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İSTANBULDA DENETİMLERLE DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI AZALDI

Ülkelerin en önemli sorunu olan göç'le ilgili 1 milyon 26 bin 659 yabancı yaşıyor. Kayıtlı olanların ne olduğunu biliyoruz. İllegal yollarla şehrimize gelenlerle mücadelede mobil göç noktaları ile mücadele yürütüyoruz. Yüzde 51 oranında denetim arttırıldı. Düzensiz göçmen sayısı azaldı.