İstanbul Valisi Gül, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

"BİRLİK, BÜTÜNLÜK VE KARDEŞLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda konuşan Vali Gül, iftara katılanlara teşekkür ederek ramazan ayını tebrik etti. İstanbul'daki bütün kurum amirlerinin salonda olduğunu belirten Gül, "Şehit ailelerimizi, gazilerimizi gördüğümüzde 'Biz büyük bir aileyiz' diyorduk ya, aslında o büyük ailenin en güzel fotoğrafı burada. Ülkemizde orucumuzu tutabiliyorsak, bayramlara kavuşabiliyorsak şehitlerimizin yaptığı fedakarlık, şehit ailelerimizin o vakur duruşu, gazilerimizin fedakarlıkları ve onların bu fedakarlığını, kıymetini bilen 86 milyonun vefası sayesinde. Türkiye'de insanların inançlarını, düşüncelerini istediği gibi yaşayabilmesi için bu birlik ile bütünlüğe ve kardeşliğe ihtiyaç vardır" dedi.