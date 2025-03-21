İstanbul’a bahar havası geri geliyor: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 12 derece artacak!

Mart ayında etkisini gösteren kış soğuğu sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla yükselecek ve Pazartesi gününden itibaren ise Marmara'nın doğusu hariç yurt genelinde yağış beklenmiyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? İşte, detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre İstanbul'da bugün 11 derece olan sıcaklık Cumartesi günü 12, Pazar 15, Pazartesi ise 20 dereceyi bulacak.
3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu iller sırasıyla Giresun, Samsun ve Ordu oldu.
METEOROLOJİ'YE GÖRE YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.