İstanbul’a çöl tozu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrasında Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozları İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde yağmur olarak yağdı.Gece saatlerinde de devam eden yağış sonrasında sabah kalkan İstanbullular araçlarının üzerinin çamurla kaplı olduğunu gördüler.Uzmanlar, bahar döneminde görülen toz taşınımının tarım için faydasına dikkati çekiyor. Ancak bahar alerjisi ve solunum rahatsızlığı olanların, bu dönemde tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.Uzmanlar ayrıca, toz taşınımının hava kalitesini düşürdüğüne de dikkat çekerek Özellikle alerjisi olanlar ve astım gibi solunum rahatsızlığı olanların, tedbiri elden bırakmaması tavsiye edildi.Toz partikülleri solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Özellikle ince toz partikülleri, bronşları ve akciğerleri etkileyebilir. Kronik öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi semptomlara neden olabilir.