İstanbul’a fırtına geliyor: Valilikten uyarı

İstanbul Valiliği, fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Ayrıca yarın sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği bildirildi.