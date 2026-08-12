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Giriş Tarihi: 12.08.2026 15:35

İstanbul'a fırtına geliyor: Valilikten uyarı

İstanbul Valiliği, yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Megakentte gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Semih KARA Semih KARA
İstanbul’a fırtına geliyor: Valilikten uyarı
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İstanbul Valiliği, fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Ayrıca yarın sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği bildirildi.

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#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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İstanbul'a fırtına geliyor: Valilikten uyarı
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