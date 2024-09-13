İstanbul’a gezmeye gelen yunan turist kaybolduktan 8 gün sonra polis tarafından bulundu

Yunanistan'dan İstanbul'a gezmek için grupla gelen Dimitrios Papadimitriou (78) 5 Eylül'de Taksim'de gezerken bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu.

Yunan turistin ortadan kaybolduğunu fark eden ailesi arama çalışması başlatarak durumu Yunan Başkonsolosluğuna haber verdi. Bunun üzerine çalışmalar derinleştirildi. Aramalar kapsamında kayıp ilanları hazırlanarak sosyal medyadan yayıldı.

Polis ekipleri de kaybolan yunan turisti sokak sokak aradı. 8 gün aradan sonra yaşlı adam Beyoğlu Cihangir'de polis ekipleri tarafından gezerken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yunan turist Dimitrios Papadimitriou Yunan Başkonsolosluğuna götürülerek ailesine teslim edildi.